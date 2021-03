Un plan integral beneficiará a 1.000 pymes que exporten a China

De esta forma, las pymes que exporten a ese país tendrán el beneficio del acceso a una línea de crédito en dólares , con un monto total a otorgar de hasta US$ 10 millones, a tasas subsidiadas, según se trate de nuevos exportadores, por hasta US$ 200.000 y al 4% anual; o de ya consolidados, por hasta US$ 300.000 y el 4,5%.

El Plan de Desarrollo Exportador a China implicará una inversión pública de $ 1.500 millones, en aportes no reembolsables para ayudar a la asistencia técnica de las pymes, y nuevas líneas de crédito para prefinanciar exportaciones que totalizan más US$ 10 millones, entre otros beneficios e iniciativas.

Precisó que “el intercambio bilateral entre la Argentina y China creció de aproximadamente US$ 2.000 millones en el 2000 a US$ 16.000 millones en 2019”, y remarcó que el gigante asiático “es el segundo socio comercial del país, y en algunos meses de 2019 y 2020, se ha ubicado en el primer lugar”.

