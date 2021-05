Una alarma y una ausencia en River

Se trata de Gonzalo Montiel y Enzo Pérez , quienes serían preservados por precaución de cara al Superclásico del próximo domingo contra Boca , en La Bombonera , por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional . El defensor sufrió ante Aldosivi una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a salir en el entretiempo y ahora podría realizarse estudios médicos. Es que desde que volvió post mononucleosis, no paró y eso le pasó factura . El mediocampista, en tanto, no se presentó hoy en el predio tras ser desafectado minutos antes del partido por un síndrome gastrointestinal , lo que obligó a Marcelo Gallardo a jugar sin un cinco tradicional, ya que Jorge Carrascal ingresó en su lugar. La vuelta del mendocino se espera para mañana.

You May Also Like