Una baja inesperada complica los planes de Gallardo para visitar a Godoy Cruz

El lateral izquierdo iba a ser titular en la visita del “Millonario” al “Tomba” de mañana , pero ahora directamente no viajará, lo que obligará a que el Muñeco deba improvisar en ese sector de la cancha ya que no tiene a otro lateral a disposición . En concreto, Milton Casco está suspendido tras ser expulsado ante Boca , mientras que Gonzalo Montiel no fue citado para el encuentro y nada parece indicar que será llamado de emergencia.

