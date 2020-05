Una heladería creó un (polémico) helado para “recordar las protestas”

“ Sabe a gas lacrimógeno . Al principio se siente difícil respirar, y es muy picante e irritante. Me dan ganas de beber mucha agua de inmediato”, dijo la cliente Anita Wong , que experimentó gases lacrimógenos en una protesta. Y añadió: “Creo que es un flashback que me recuerda el dolor sentí en el movimiento, y que no debería olvidarlo”.

