Una huella encontrada en la cara de Fernando es de la zapatilla de Thomsen

“Le pido que nos de fuerzas, que podamos sobrellevar este dolor y tener un poco más de paz. Hasta el momento, no la encontramos”, dijo él a lo que la madre de Fernando agregó: “Me levanto con una tristeza terrible de no saber qué hacer y lloro. Después empiezo a rezar y es como que se me calma un poco el corazón. De un día para el otro se nos fue la alegría: estamos muertos en vida”.

