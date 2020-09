Una joven llora sangre y los médicos no logran descifrar la causa

“Vamos a hacer todo lo que los profesionales nos pidan, queremos saber qué es lo que realmente está pasando. Los médicos no encontraron nada que pudiera justificar las lágrimas de sangre. Como no hay respuestas, le pidieron que se hiciera más pruebas esta semana para tratar de encontrar la causa”, afirmó la madre.

Doris, una joven brasileña de 15 años, comenzó a notar que, cuando lloraba, le salía sangre en vez de lágrimas de los ojos. Inmediatamente se asustó y fue al hospital para que vean el por qué de la patología. Sin embargo, luego de una semana todavía no encontraron una respuesta. Según contó la madre a medios locales, Doris había ido al médico un día antes por unos fuertes dolores abdominales que le diagnosticaron como cálculos renales. Como no hay una relación lógica entre los dolores y las lagrimas, la enviaron a su casa pero con turnos para estudiarla.

