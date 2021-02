Una pastelera denunció públicamente al chef Pablo Massey por acoso

El chef Pablo Massey fue denunciado públicamente por acoso sexual. Se trata de Trinidad Benedetti, una ex empleada de La Panadería de Pablo, un restaurante ubicado en Olivos.

La joven relató a través de un video en su Instagram que el cocinero la manoseaba mientras ella se desempeñaba como pastelera. “Tenía 20 años, fue mi primer trabajo en la pastelería. Dejé sangre, cuerpo, alma y mi dignidad ahí”, apuntó la muchacha.

Según describe la profesional que en la actualidad tiene 24 años, la situación de violencia laboral fue relevada en su momento ante las autoridades del bar. “Hablé con una de las encargadas. Le conté y le dije textualmente: ¿Es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?“, comenzó narrando Trinidad.

“Y ella me respondió: Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué”, continuó la joven en su descargo.

La cocinera, al iniciar la relación laboral, sólo tenía ilusiones, ya que se trataba de un puesto dentro una firma importante en el ambiente gastronómico. Además, Pablo Massey es un chef reconocido e incluso hasta participó de programas de televisión como Grandes Chefs y otros ciclos del cana El Gourmet.

Pero el entusiasmo, producto del acoso que ella denuncia, se desvaneció, por lo que Trinidad decidió informar sobre la situación a Rodrigo Da Costa, un cocinero parte del staff del restó, y a Nicolás Calderone, el gerente del local por aquel entonces.

La reacción de los compañeros de Pablo Massey ante el acoso

“Ambos actuaron muy sorprendidos, muy impactados. No podían creer y me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto“, afirmó Benedetti.

Según cuenta la cocinera, luego de exponer su versión de los hechos, las circunstancias sólo empeoraron. La muchacha refirió que nadie la defendió y que, además, los acosos de Pablo Massey continuaban.

En ese sentido, la pastelera relata en su video que no conforme con toda la situación de violencia laboral y de abuso que estaba sufriendo, Rodrigo Da Costa también se violentó tras haber escuchado su denuncia.

“Me dijo una cantidad de barbaridades que no me voy a olvidar nunca: que estaba loca, que era una maleducada, que si pensaba que Pablo me iba a agarrar y violar en la oficina”, enumeró la joven.

Pero los agravios, según la pastelera, continuaron. “Por favor, mirate lo que sos. ¿Vos te pensás que un chabón con la fama y guita de Pablo Massey se daría vuelta a mirar a una piba como vos? Pero, por favor, quien te pensás que sos”, asegura la cocinera que le dijeron.

Trinidad Benedetti estuvo bajo relación de dependencia en la firma de Massey durante ocho meses. Cuatro años después, conforme señala en su video, optó por exponer públicamente su caso a los fines de que “dejen de manejarse con tanta impunidad”.

“Todos saben lo que pasa ahí. Yo pasé de ser la mejor pastelera que habían tenido en la historia de La Panadería de Pablo a ser la peor, y a sufrir durante dos meses hasta que conseguí trabajo y me pude ir“, concluyó. (Exitoina)

Si sufrís o conocés a alguien víctima de violencia de género, comunicate con el 144. Es una línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 hs. de los 365 días del año en la República Argentina. Si el acoso sucede en el marco de una relación laboral, la empleada o el empleado puede realizar una denuncia ante la Oficina de Violencia Laboral, la cual funciona dentro del ministerio de Trabajo.

