Una perra dio a luz a ocho cachorros y uno de ellos de color flúor

Un increíble episodio vivió una familia de la localidad de Canton, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es que su perra de raza pastor alemán y de nombre Gypsy dio a luz a ocho hermosos cachorros, pero sin dudas uno de ellos con una característica muy especial: su pelaje era de color flúor.

Los pequeños hermanos llegaron a este mundo en la madrugada de este jueves 16 de enero. El distintivo perrito fue el cuarto de la camada de los ocho cachorros.

Los miembros de la familia que ayudaron en el parto de Gypsy describieron el suceso como algo “sorprendente”.

“Fue realmente una experiencia increíble”, expresaron en una entrevista con CNN.

Según informaron los veterinarios a los dueños, la especial coloración del perro se debe a una extraña mutación genética en la placenta de la madre. Al parecer, el pequeño podría estar así por algunos días.

No es la primera vez que un suceso como tal se da en Estados Unidos. En octubre del año pasado, un perro de color verde nació Cañon City, en el estado de Colorado. En esta ocasión, se trataba de un cachorro de raza gran danés al que apoderaron Verdant. Llegó al mundo como el último de ocho hermanos.

“Fue impactante cuando nació, no me lo esperaba para nada, pero luego leí y no es la única vez que sucede, así que me quedé con más calma”, contó la mujer al sitio local Krdo.

Comentarios

comentarios