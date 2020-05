Una “segunda ola” del coronavirus se explicaría por las políticas sanitarias, dicen infectólogos

Sued también vinculó la “segunda ola” con la inmunidad de rebaño y afirmó que “es una comprobación de que esa estrategia no es posible, porque aún en los lugares donde hubo una gran epidemia, como por ejemplo en Miami, la prevalencia de anticuerpos es del 4% de la población; en Nueva York se estima que es un 20%; en Italia es un 14%, y recientemente se informó que en España es de 5%. Es decir, que no hay posibilidad de inmunizar a gran porcentaje de la población sin tener una altísima cantidad de muertos”.

O dicho de otro modo: no se trata de que el virus mutó tanto que generó reinfecciones, al menos por ahora, sino que personas que no habían tenido contacto con el virus en la primera ola de la pandemia ahora se infectan.

