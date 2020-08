Uno de los hermanos de Facundo dijo que siente “impotencia” y “bronca por no saber nada de él

Consultado sobre qué piensa que sucedió con su hermano, Alejandro expresó: “Yo pienso exactamente lo mismo que mi mamá. Son casi cien días que Facundo no aparece y son 120 kilómetros de ruta, no es que se fue a Jujuy, son pueblos chicos y nos conocemos todos, no puede ser que desaparezca”.

You May Also Like