“Vamos a investigar si la gestión anterior presionó a jueces desde el Consejo”

– M: No hay porcentaje posible. La verdad es que lo ideal sería cero, que no haya, pero siempre va a haber jueces que se jubilan, que se dedican a otra tarea y demás. Vacancias se presentan permanentemente. Siempre va a haber vacancia, lo importante es generar desde el Consejo los concursos. Ese es nuestro compromiso.

– M: Hoy no hay cuello de botella porque nos encontramos con que hay muchos pliegos en el Ejecutivo que se retiraron cuando el Presidente asumió y hay que esperar a que se resuelvan. Entendemos que faltan nombramientos pero eso no está afectando el funcionamiento del Poder Judicial.

– M: Tiene que haber absoluta independencia en los tres poderes. No tiene que haber presiones, aunque las hubo en otro momento, de un poder sobre otro poder. Creo que esto es importante plantearlo: no tiene que haber interferencias.

– D.M.: Hay varias aristas. Por un lado vamos a darle más celeridad y transparencia a los concursos. Eso va a ser algo importante. No podemos demorar lo que se demoraba antes. En un concurso es importante la celeridad y la transparencia. Por otro lado, vamos a continuar las cuestiones de género que venimos abordando desde el año pasado. Estamos trabajando mucho para que los postulantes y las ternas que elevamos al Ejecutivo tengan hombres y mujeres que tengan perspectiva de género. Y con respecto a (la comisión de) Acusación, total imparcialidad para todas las denuncias que ingresen, darles tratamiento, y que no sea el consejo un espacio en el que se intente disciplinar a los jueces. Los jueces tienen que trabajar con absoluta tranquilidad. Y ya estamos trabajando en un análisis de denuncias que se hicieron durante el gobierno anterior para ver si existieron presiones a jueces.

