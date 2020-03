Vamos al cine? Conocé la cartelera de hoy!

Bloodshot

Ray Garrison (Vin Diesel) es un soldado de élite recientemente asesinado en acción, revivido como el superhéroe Bloodshot por la corporación RST. Con un ejército de nanotecnología en sus venas, es una fuerza imparable, el guerrero más fuerte que la corporación haya creado, y capaz de sanar al instante. Pero al mejorar su cuerpo, la compañía también está manipulando su mente y recuerdos. Cuando comienza a recordar su vida pasada, Ray no está seguro de qué es real y qué no, pero está decidido a retomar el control.

Grandes Espias

“GRANDES ESPÍAS” trata sobre JJ, un insensible agente de la CIA que ha sido degradado de categoría y se encuentra a merced de una inteligente niña de 9 años llamada Sophie luego de ser enviado a vigilar a su familia. A cambio de no revelar la identidad de JJ, Sophie lo convence de pasar tiempo juntos y de que le enseñe a ser espía. A pesar de no estar de acuerdo, JJ descubre que no puede competir con el encanto e ingenio de Sophie.

El precio de la verdad

El Precio de la Verdad (Dark Waters) está dirigida por Todd Haynes, a partir de un guión de Mario Correa y Matthew Michael Carnahan. Está protagonizada por Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper y Bill y está Inspirada en una historia real, la película se centra en la figura de Robert Bilott, quien tras ejercer durante ocho años como abogado corporativo cambió de bando para enfrentarse en los juzgados a la todopoderosa multinacional DuPont Corporation por sus prácticas poco respetuosas con el medio ambiente. En el proceso arriesgó todo, su futuro, su familia y su propia vida, para exponer la verdad.

