Vandalizaron el mural de Lucas Ramoscelli y María de los Ángeles Mellado

“No debemos pasar por alto estos atropellos que no respetan la lucha por una sociedad con más derechos e igualdad, que no respetan a las familias ni la memoria de dos personas asesinadas. Las inscripciones nos dejan ver que fue hecha por esos sectores que dicen defender valores abstractos como la libertad, la república y la libre expresión, pero deciden cubrirse con el anonimato que les da hacerlo en tiempos en que el edificio está cerrado. Una prueba más de la incoherencia que manejan. Estos sectores buscan auto identificarse y apropiarse de la democracia como un valor que los define en oposición a un `ellxs´ que lo piensan marxista o kirchnerista. Los invitamos a reflexionar que en una democracia los debates se dan en el ámbito público y discursivo”.

“En un contexto donde los sectores más reaccionarios están tomando el espacio público, no podemos dejar pasar estos actos que expresan la intolerancia al que piensa distinto y el odio a las luchas como las del movimiento feminista. Los vandalismos intolerantes no son una modalidad nueva para las derechas, como nos enseña la historia del siglo XX, aunque estas adquieran nuevas formas”.

