Vanessa Maradona tildó a Rocío Oliva de ‘siniestra’

En medio de todas las dudas que rondan la muerte de Diego Maradona, siguen apareciendo testimonios escalofriantes sobre las personas que los acompañaron durante los últimos años de vida.

Vanessa Maradona, la ex mujer del sobrino de Diego, dice haber sido testigo de diferentes episodios que le permiten asegurar que Rocío Oliva no lo cuidó. “Ella es siniestra. Conté que una vez hubo una discusión en la que ella lo empujó a Diego y él cae por las escaleras“, había contado en LAM hace un tiempo, despertando la furia de la ex del Diez.

Pero lejos de angustiarse por esa ‘advertencia’, Vanessa se mostró muy segura de sus dichos. “Yo de ninguna manera me voy a retractar porque digo la verdad. Es más, hay una persona muy importante que me dijo que sabía eso, que lo operaron del hombro izquierdo por la caída. Un montón de gente lo sabe pero no sé por qué no lo dicen“, ratificó.

Como si fuera poco, Vanessa involucró a las hermanas de Diego, quienes, según dijo, saben muy bien que ella no miente. “Está todo bien, las hermanas de Diego también lo niegan. Perfecto, que lo hagan en televisión pero cuando el juez las llame, van a tener que decir la verdad“.

En este mismo programa, salió al aire el doctor Vera, quien hoy por hoy representa a Rocío Oliva ante la Justicia y aseguró que la demanda en contra de Vanessa seguirá su curso. (Pronto)

