Varios casos positivos de coronavirus en el tenis

“Quiero informarle a todos que he dado positivo de la COVID-19. Llamo a todos los que en los últimos días estuvieron en contacto conmigo a que se hagan las pruebas… Me siento bien y no tengo síntomas” , confirmó por Instagram Coric, actualmente en el puesto 33 del mundo, que también fue uno de los participantes en la segunda etapa del torneo, cancelado este domingo al conocerse que Dimitrov había dado positivo en un control en Mónaco.

You May Also Like