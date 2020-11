Varios famosos ya se postularon para la vacuna rusa

La periodista de C5N Luciana Rubinska avisó públicamente que quiere ser voluntaria de la aplicación de la dosis rusa y dio un mensaje de responsabilidad. Florencia Peña y Jorge Rial también se sumaron.

El anuncio de la llegada de la vacuna rusa a Argentina en diciembre reavivó otra división social. Un segmento de la población expresó en medios masivos y redes sociales su rechazo a vacunarse, como Marcela Kloosterboer y Viviana Canosa.

En otra linea, Florencia Peña, Diego Brancatelli, Jorge Rial y Luciana Rubinska se ofrecieron para vacunarse primero.

La periodista de C5N envió un mensaje de responsabilidad social. “Me postulo para ponerle la vacuna, incluso la rusa. Aclaro esto por todo lo que se generó en Argentina. Me ofrezco para ponerme la vacuna rusa sin ningún tipo de prejuicios. Lo haría principalmente porque confío en la ciencia, y porque prefiero siempre la vacuna al virus, a los contagios, a los fallecimientos, así que si me necesitan y me quieren como voluntaria, me ofrezco“, expresó.

Con humor, Peña sentenció: “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable“.

Jorge Rial también dio un mensaje positivo. “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.

En Intratables, Diego Brancatelli también se mostró a favor: “Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”. (Rating Cero)

Comentarios

comentarios