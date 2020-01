Vélez empató con Huracán y Centurión sumó minutos

Viernes de pruebas para Vélez y Huracán en la Villa Olímpica. A puertas cerradas, el primer partido, que duró 60 minutos (dividido en dos tiempos de 30), terminó sin goles.

En el segundo periodo, Ricardo Centurión sumó minutos en El Fortín.

Recordemos que ayer el técnico Gabriel Heinze habló del ex Racing en conferencia de prensa: “No tuve una charla antes de la contratación con Ricardo, no suelo hacerlo. Hablamos el primer día, de lo que pretendo tanto futbolísticamente como en lo externo. Tengo que agradecerle, quiso venir acá y fue una contratación muy fácil, teniendo otras oportunidades. El club no lo podía pagar y ha querido, es una de las cosas que me gustó”, manifestó el “Gringo”.

