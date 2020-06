Verón, muy crítico con la nueva AFA

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón , volvió a dar una entrevista luego de unas semanas y criticó varias de las medidas que tomó la AFA en los últimos meses: “El fútbol argentino nunca mira para adelante, no ve mas allá de lo que está pasando. Es muy difícil proyectar, también a veces no está la intención” , indicó, y rápidamente agregó que “un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto” .

