Verónica Soldato, tras su separación de Horacio Cabak

Verónica Soldato le reveló a Ángel de Brito que se separó de Horacio Cabak luego de encontrarle una serie de chats, videos y audios que el conductor de América, Magazine y Radio Delta tuvo con otras mujeres.

“Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa“, le dijo la ahora ex mujer de Horacio Cabak al conductor de “LAM” en mensajes que le envió durante la emisión de este lunes 26 de abril. Y continuó: “Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir, son 27 años de pareja”, manifestó Verónica, con quien el panelista de “Polémica en el Bar” tiene tres hijos en común: Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15).

Segundos antes de la finalización de LAM, de Brito lanzó: “Escándalo en puerta. Ella quiere contar todo públicamente“, advirtió el periodista sobre la furia de Verónica Soldato que dejaría al descubierto el accionar de Horacio Cabak.

Ángel de Brito contó que el escándalo se desató en la noche de este domingo 25 de abril, cuando la modelo, de 49 años de edad, le revisó el celular al conductor, de 51, y descubrió una serie de chats íntimos, según ella misma le confesó al conductor de LAM.

“Encontró muchas infidelidades en un celular, en un WhatsApp. Él le dijo ‘mirá tal cosa’ (mostrándole el celular) y ella empezó a buscar y a mirar otras cosas, y encontró conversaciones con chicas, con algunas mujeres. Hay audios pidiendo una habitación de hotel para ir con una fotógrafa“, indicó el periodista, quien tuvo en sus manos las pruebas de la infidelidad pero que evitó mostrar al aire.

“Me mandó audios, capturas, mensajes. Me contó toda la historia. Es un escándalo en puerta, y ella quiere contar todo públicamente“, cerró Ángel de Brito sobre el final de la emisión de este lunes. (Exitoina)

