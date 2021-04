Viceministro de Salud pidió endurecer medidas porque “si se reduce la circulación, bajan los casos”

“La experiencia nos permite saber que cuando hay condiciones de aumento, no es lo mismo partir de 300 casos que de 3 mil casos. Si no bajamos la base de casos nos puede agarrar el invierno con otra ola mucho más potente”, consideró el sanitarista y enfatizó que, frente a nuevas medidas, “lo más importante es bajar la circulación”.

No obstante, dijo que no alcanza porque el número de casos continúa muy alto, y hay “muchísimas posibilidades de que en algún momento el sistema de salud no esté a la altura de atender la demanda”.

