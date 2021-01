Vicky Xipolitakis furiosa por los rumores de que no cocina en Mastercheff celebrity

Vicky Xipolitakis volvió a refutar las versiones de la ayuda que recibe para armar los platos.

Las dudas se multiplican en torno a Vicky Xipolitakis y sus cualidades culinarias para avanzar con tanta solvencia en MasterChef. Diversas teorías se posan sobre la mediática, desde que profesionales cocinan por ella, hasta que el jurado hace la vista gorda a la hora de probar sus platos.

Desde el comienzo del reality se posó la lupa en la labor de Vicky Xipolitakis, que llamativamente arrancó con el pie derecho, con todas las devoluciones del jurado súper positivas. Al punto que despertaba la atención que en reiteradas ocasiones Germán Martitegui le dijera que “lograba buenos platos”.

En toda esta ola de rumores, salió a contar su verdad a La Once Diez: “Yo entré para estar en la final y me encantaría que no haya más prejuicios, que no existan más. Ya es algo antiguo, de cabezas viejas. Quiero que vean que todo lo que me propongo lo puedo hacer y ojalá todo ese esfuerzo me lleve a algún lado, porque que alguien se ría no significa que no sepa cocinar”.

Respecto a su manera de amortiguar las acusaciones de trampa o favoritismo, contó: “Al principio me daba gracia, pero lo digo en general, que los prejuicios terminen, y se entienda que todos pueden hacer todo. Yo soy humana como todos y me pasan un montón de cosas, pero reírme y ser como soy, desdramatizando las cosas, es una elección de vida. Trato de que fluya y nada influya”.

