Víctor Hugo Morales todavía tiene coronavirus

“ Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que el rato entre un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré da positivo “, relató el conductor, quien hace un mes lucha contra la enfermedad.

Víctor Hugo Morales lamentó la novedad porque por esa razón no puede iniciar la recuperación de la enfermedad. “ Se mantiene el Covid, no lo puedo creer “, afirmó.

