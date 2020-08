[Video] 2022, el año del fin de la pandemia

“Tenemos la desventaja de la globalización, de la cercanía, de la conectividad, pero también la ventaja de una mejor tecnología, así que esperamos terminar con esta pandemia en menos de dos años, especialmente si podemos unir nuestros esfuerzos, con la unidad nacional y la solidaridad global. Ningún país resolverá este problema por sí solo hasta que no se tenga la vacuna, pero no está garantizado que la vayamos a tener ni que vaya a poner fin a la pandemia por sí sola”.

You May Also Like