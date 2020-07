[Video] Avanza proyecto para que empresas puedan suspender o realizar pagos parciales de luz o gas

“Este sistema de pago que en condiciones normales beneficia a las empresas se vuelve en su contra al no estar desarrollando actividades, como así también a las que aún pudiendo trabajar no lo están haciendo al 100% de su capacidad lo que motivó a que nivel nacional el Ente Regulador de la Electricidad establecerá un sistema de pago que contempla la situación antes descripta”, indica el proyecto.

Entre los fundamentos, el texto alude a las “distintas dificultades que deben afrontar las empresas que no pueden desarrollar su actividad o no pueden hacerlo en condiciones normales” debido a las medidas tomadas por la pandemia, entre las que menciona el pago de los servicios de energía o de gas, “específicamente aquellas que han acordado en su oportunidad con las distribuidoras el pago de un cargo fijo”.

