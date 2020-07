Videojuegos: el “PES 2021” tiene fecha de salida

“PES 2021” es oficial y su fecha de lanzamiento, también. Konami, la empresa detrás de la franquicia Pro Evolution Soccer, confirmó en un reciente video que el título se lanzará este 15 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de una actualización de temporada; es decir, no será un juego nuevo, sino que se basará en el “PES 2020”.

You May Also Like