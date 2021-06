Vilma Ibarra: Bullrich “no quería que se hiciera nada” contra el coronavirus

Acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno expresó que “debemos lograr que no se naturalice una cantidad alta de muertos. No podemos naturalizar vivir en alarma epidemiológica. Por eso lo que pretendemos es bajar ese nivel”.

Cuando “nos dicen ‘hay que abrir, hay que abrir’, como la presidenta del principal partido de oposición, que nos hizo varias demandas para que no se apliquen restricciones de salida a la noche, ni cierre de comercios, ni reuniones sociales en domicilios, para que no se aplicara la restricción de pasar a enseñanza virtual en los colegios, la verdad es que no quería que se hiciera nada”, sostuvo Ibarra.

