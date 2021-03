Violencia de género y teletrabajo: cómo actuar cuando hay maltrato virtual

Si una de las mujeres de nuestro equipo nos cuenta situaciones de violencia y decide pedir ayuda es el momento de acompañarla y buscar quién la acompañe. Si tengo un área de recursos humanos que ayuda y apoya a las mujeres de mi empresa en estas situaciones puedo recurrir allí. Si no es así, busquen ayuda profesional, hay muchas organizaciones con un enorme recorrido en la temática que ayudan, colaboran y saben cómo actuar. La mujer no es especialista en la temática y está bien que así sea, lo mejor que se puede hacer es buscar personas que estén en la temática.

En este sentido es importante que las preguntas, los mensajes, los comentarios no sean, o no exclusivamente, por videoconferencia por ejemplo, un mensaje de texto por whatsapp, un mail, una señal de “si necesitás algo, sabes que estoy acá” por el chat puede ayudar mucho.

En este sentido, lo principal que tenemos que hacer, es hacerle saber que no está sola. Sin presionar, sin juzgar, sin adueñarnos de la verdad. Un acompañamiento amoroso que le demuestre que puede contar con nosotros y que nos puede pedir ayuda. Esa es la tarea más importante. Y, nuevamente, en este contexto, esa presencia tiene que buscar, por sobre todo, no exponerla frente al violento.

You May Also Like