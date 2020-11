Viviana Canosa furiosa contra Alberto Fernández por el aborto

“En el Día de la Militancia Peronista, en el día del regreso de Perón a la Argentina, mandan la ley del aborto, que a mi humilde modo de ver, demuestra la absoluta y total indiferencia con la doctrina de Perón y Evita. Tengo toda la sensación de que esto es a propósito, no es casualidad. Que hay como una especie de plan para destruir todo lo construido, promoviendo una ley que mata inocentes en el vientre de su madre. Odio, muerte y falta de sensibilidad social”, sostuvo la ex colorada.

