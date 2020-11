Vizzotti: “No se están salteando pasos” para la aprobación de las vacunas contra el coronavirus

La funcionaria recordó que “en Argentina la máxima autoridad es el ANMAT y tiene facultad de tomar decisiones sin depender de ningún organismo extranjero”, no obstante recordó que “todas las vacunas que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III” y que “no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”.

En esa línea, el ministro de Salud Ginés González García afirmó que “hasta el momento no tenemos ningún contrato firmado. Hemos dialogado con muchos productores porque siempre supimos que se iba a tratar de un mix, que no había un único productor con capacidad de abastecer a todo el mundo”,

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy que todas las vacunas contra el coronavirus “que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III, no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”, y afirmó que “no se están salteando pasos para las aprobaciones”.

