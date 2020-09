Vladimir Putin fue nominado al Premio Nobel de la Paz

“Como dirigente de uno de los principales países del mundo, él hace el máximo esfuerzo en mantener la paz y la tranquilidad no sólo en el territorio de su propio país, sino que contribuye activamente al arreglo pacífico de los conflictos que surgen en el planeta”, agregó en referencia especialmente al conflicto que existe con Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia (a quien los otros líderes del mundo no reconocen como autoridad tras ser acusado de fraude).

You May Also Like