Voluntario de la vacuna de Oxford confía en su aprobación y que la pandemia “será un recuerdo”

En ese aspecto detalló que “la primera pausa que tuvo la vacuna de Oxford, que no tuvo mucha repercusión en los medios, fue a principios de julio porque un voluntario de Inglaterra tuvo un problemita de salud y un grupo de médicos independientes determinó que no tenía nada que ver con la vacuna, le dieron el alta y todo bien”.

“Hace un mes que me pusieron la segunda y última dosis, a pesar de no ir al laboratorio sigo con el control vía celular, donde debo ir comentando si hay algo fuera de la común o si cambio mi rutina”, manifestó y destacó que hasta ahora “todo va saliendo perfecto y estoy contento”.

En ese sentido añadió: “ahora tengo como unas vacaciones de controles, porque hasta enero no vuelvo a ir al laboratorio porque ya he cumplido con todas las etapas que eran necesarias cumplir”.

