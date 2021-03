Volvió Angileri y Gallardo define el equipo ante Boca

El experimentado zaguero concretó el lunes por la noche frente a Argentinos su ansiado regreso a “La Banda” . Aunque el resultado no acompañó, el “Millonario” ya piensa en lo que se viene: el Superclásico. Tras la derrota ante el “Bicho” , la ausencia de Javier Pinola por lesión y la floja labor defensiva, el pueblo riverplatense no dudó y reclamó la presencia de Joni en La Bombonera.

You May Also Like