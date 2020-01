Vuelve Zamba a la producción nacional

El macrismo ha dejado “tierra arrasada” en varios ámbitos de la gestión, o por lo menos así lo reconoció Alberto Fernández al asumir su gobierno y luego fue reconfirmado por los distintos ministros en cada una de las carteras.

El de Cultura no fue la excepción. Comandado por el cineasta Tristán Bauer, el recientemente asumido titular confirmó que “la herencia” recibida no ha sido de lo más próspera. Al respecto, dijo que había “devastación en los equipos de trabajo” y confirmó que ya no habrá más despidos en ese ministerio.

“Por un lado hubo celebración porque Cultura vuelva a ser Ministerio y también desahogo por una etapa de maltrato”, contó Bauer respecto a la relación con sus trabajadores. “Estoy para construir, estoy para hacer. No va a haber más despidos en Cultura, lo afirmo así. Yo jamás diría que me siento orgulloso de haber echado a cientos de empleados”, indicó el ministro.

Además, confirmó que volverá Zamba, el dibujo animado de Paka Paka, cuestionado por la manera de relatar la historia del país. “Estamos en condiciones de confirmarlo: vuelve y vuelve mejor”, enfatizó Bauer.

En ese sentido, subrayó la nueva impronta que tendrá este dibujo animado: “Vamos a incorporar nuevas perspectivas, el tema género tiene que estar presente en Paka Paka. Vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de la Mujer”, sostuvo.

“Tengo 60 años. Me formé en una cultura patriarcal y lo viví en las tradiciones. Por suerte hoy aprendo mucho de mis hijas y de todas sus compañeras que se sumaron a esta transformación. Tenemos que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo”, destacó el funcionario.

“Esas producciones han tenido un impacto enorme y ahora vamos a volver a avanzar con ellas, ojalá lleguemos a esos niveles que supimos construir”, concluyó Bauer.

Comentarios

comentarios