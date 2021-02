Wado De Pedro confirmó que las PASO se realizarán como marca la ley: “Están las licitaciones en marcha”

“Estoy de acuerdo con las PASO, la elección general ha sido un mecanismo idóneo que se ha creado y los argentinos tenemos un sistema de votación que ha dado sus frutos, no me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo qué sistema vamos a tener”, agregó.

Por otro lado, es preciso recordar que quien habló sobre las próximas elecciones ha sido el senador oficialista Oscar Parrilli. “Tiene que haber elecciones, no creo que haya motivos para que no haya elecciones. Lo único que me parece que se puede analizar es el tiempo, postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud”, sostuvo.

