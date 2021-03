WhatsApp: alertan por una nueva estafa que llegó a la Argentina

La estafa viral tiene como fines la publicidad y la monetización web por cada una de las entradas que los usuarios realizan al ingresar al link. Es por ello que al compartir automáticamente el mensaje entre todos los contactos del celular, se vuelve un ciclo sin fin. Para asegurarse de que este error no sea perjudicial para el teléfono, se debe borrar el historial de Internet y los datos caché del dispositivo. Sobre este caso en particular, el virus no afecta a los datos personales en su celular ni a la memoria.

