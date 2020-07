WhatsApp: cómo activar el flash del celular para que te avise de nuevos mensajes

Vale la pena aclarar que esta función no necesita activarse con ninguna app exterior o software disponible en las distintas tiendas virtuales. La mayoría de los celulares ya vienen con flash incluido, así que es algo lo suficientemente común para que no necesite una actualización aparte.

El servicio de mensajería WhatsApp esconde algunas funciones a las cuales sus usuarios no suelen prestarle mucha atención. Si bien muchas se van agregando conforme la aplicación se actualiza, otras ya estaban desde antes y no adquirieron notoriedad por simple ignorancia.

