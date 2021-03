WhatsApp desarrolla nuevas notificaciones para los chats grupales

Es por eso que al compartir en modo automático el mensaje entre todos los contactos del celular, se vuelve un ciclo sin fin. Para asegurarse de que este error no sea perjudicial para el teléfono, se debe borrar el historial de Internet y los datos caché del dispositivo. Sobre este caso en particular, el virus no afecta a los datos personales en su celular ni a la memoria.

Se trata de una ventaja para el usuario debido a que no deberá ingresar a la app para revisar si fue etiquetado o no en un comentario, sino que podrá notar rápidamente si alguien le escribió en alguna de las conversaciones grupales. La nueva opción será habilitada en las próximas semanas.

You May Also Like