WhatsApp empezó a cerrar cuentas: por qué lo hace y cómo evitarlo

Ya en India se registró la suspensión de tres cuentas distintas bajo la orden de un tribunal. La sanción llegó luego de que la compañía Zee Entertainment Enterprises detectó que una de sus películas, Radhe: Your Most Wanted Bhai, estaba siendo compartida por la aplicación. Por este motivo, denunció el hecho y el tribunal actuó en consecuencia. La productora también había denunciado el hecho ante Facebook, pero no recibió respuesta.

