WhatsApp: para qué sirve la nueva contraseña

“La base de datos de chat y los medios estarán a salvo del acceso no autorizado al usar una contraseña. La contraseña es privada y no se envía a WhatsApp. Estará disponible en una versión futura para iOS y Android”, informó el sitio especializado WaBetaInfo en su cuenta de Twitter. Con esta nueva función, los chats y archivos subidos a la nube tendrán un mayor respaldo. Al estar encriptados, nadie que no tenga la contraseña tendrá acceso a ellos.

You May Also Like