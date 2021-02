Woods no enfrentará cargos por conducción imprudente ya que no manejaba alcoholizado o drogado

El estadounidense Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, no enfrentará cargos por conducción imprudente luego del accidente automovilístico que sufrió el pasado martes y le dejó graves lesiones en una pierna, ya que no hay evidencia de que manejara bajo efectos del alcohol o de drogas, informó hoy la policía de Los Ángeles.

