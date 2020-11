Yanina Latorre brindó un picante dato sobre la polémica con Rocío Oliva

Además, Mariana Brey añadió que quienes habrían decidido dejarla afuera son Dalma y Gianinna, mientras que Claudia Vifallañe no habría tenido idea de que existía una lista y que Rocío no figuraba entre las invitadas. (Ciudad Magazine)

En este contexto, Yanina Latorre reveló el motivo por el que la familia del Diez habría impedido que Rocío formara parte del adiós íntimo. “ No es el momento para ponerse a pelear. A Rocío se le pidió que lo fuera a ver en vida antes de su muerte, él estaba muy deprimido y quiso verla para sus 60 años… Y Rocío dijo que no. Si bien él murió por una causa médica, muchos dicen que su tristeza y depresión tenía que ver con Rocío; él la amaba y ella lo dejó. Él la necesitaba y ella no fue “, remató en LAM.

You May Also Like