Yanina Latorre contraatacó a Nacha Guevara

Desde que a Lola Latorre se le ocurrió comparar los nervios que tiene su compañero del certamen Lucas Spadafora antes de cada gala del Cantando 2020, con los temblores de Nacha Guevara, se armó un campo de batalla interminable. Tras un gran revuelo, la actriz enfrentó cara a cara y duramente a los jóvenes en pleno vivo del reality y Yanina Latorre no lo dejó pasar.

Fiel a su estilo combativo y frontal, la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” manifestó en Twitter qué piensa acerca de la actitud severa que tomó Guevara respecto a su hija adolescente y su compañero influencer.

Tras el dicho de “tiembla como Nacha” y las especulaciones que surgieron antes y luego de eso sobre una posible enfermedad que podría tener por sus temblores intermitentes, la jurado se enfureció dado que asegura que fue más de una vez que se burlaron y hay gente que realmente tiene un cuadro de salud complicado con el Parkinson, que no es su caso.

Por tal motivo, durante la emisión del lunes, Nacha enfrentó a los jóvenes y lanzó que el verdadero perdón “no se dice con palabras, se repara con acciones”. Por tanto, les propuso visitar a pacientes que tengan Parkinson para que traten con ellos de frente, especialistas que los acompañen y aprendan realmente lo que es ese cuadro del que, según indica, “se burlaron”. Hecho que aparentemente dejó a Yanina con ganas de saltarle en la yugular.

“Los jueces están en los tribunales. Las condenas son por delitos. Errar es humano y perdonar es divino. Solo Dios castiga. Ojo“, lanzó la mediática en la red social del pajarito.

Su mensaje en Twitter causó mucha repercusión y, al igual que siempre, comentarios de todo tipo. Algunos detractores que fueron contra la actitud de su hija y el instagramer, y otros apoyando la idea de que si bien no estuvieron bien Lola ni Lucas, Nacha fue “muy severa”.

Cabe destacar que Yanina Latorre acompañó a su hija y la apoyó desde el minuto uno cuando se desató el caos. Reconoció en nombre de ella su error, destacó que había sido algo ‘involuntario’ y aún cuando su relación con Nacha es pésima, destacó lo bien que le había respodido Nacha en privado a Lolita ni bien se disparó el revuelo. Por eso se molestó al ver la actitud que la actriz tomó frente a las cámaras del certamen y no se la dejó pasar.

Además de su mensaje categórico en Twitter, la panelista compartió algunos comentarios en los que los usuarios destacaban la dureza de Nacha.

El descargo de Yanina en LAM

Luego del tenso momento que se vivió en la noche del lunes, Lola y Lucas se presentaron en el piso de Los Ángeles de la Mañana este martes para hablar de cómo se quedaron con la situación.

Tras el descargo de ambos, Yanina tomó la palabra y lanzó: “Lola me pidió que no hable, si yo me metía iba a ser una batalla campal. Ya dos, tres veces, le quise a hablar a Nacha en el piso y no quiso escucharme. Tiene un problema importante con la soberbia“.

“A ver, uno se equivoca, se manda una cagada, la reconoce y pide disculpas. Me la tomás o no. La inquisición terminó, Nacha no es un tribunal de Justicia. Ellos dos no tienen que pagar por ningún delito, de los errores se aprende, todo el mundo le pasa. Errar es humano y perdonar es divino, Dios hay uno solo y la Justicia es para los delitos”, sostuvo la esposa de Diego Latorre.

“¿Hablaron con los papás de Lucas?“, quiso saber Ángel y la panelista le respondió: “Si, un montón pero no voy a decir nada porque la mamá de Lucas no es mediática, es psicóloga y trabaja todo el tiempo con discapacidades. Lucas convive con eso. Un mal chiste lo tenemos todos. Lo de Lucas fue un vivo, Lola no participó de eso, lo de ella fuera al aire que lo hizo de boluda, porque si sabe que va a generar esto no lo hace“.

“Yo lo que insisto es con la idea de que no se metieron con una enfermedad y sentí lo mismo que Moria. Que los metían en un banquillo de acusados, hay cosas mucho peores. En el Bailando se metieron con drogas, con que tal era puta, con la obesidad de Matías Alé, y nadie fue al día siguiente a pedirle ejemplo a Cuestión de Peso ni nada. Yo entiendo lo que hizo anoche, pero vino con un monológo escrito. Ella tenía un papel y leyó todo, me pareció raro“, continuó la rubia.

Fue entonces que Lola apareció en la escena e interrumpió un segundo a su madre para indicar que realmente le pidió disculpas porque lo sentía. “No fui y me senté en un programa ni bien pasó. Posta le mande un mensaje pidiéndole perdón, porque de verdad lo sentía”, aseguró la influencer. (Exitoina)

