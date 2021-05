Yanina Latorre criticó a Jorge Rial tras revelar que se vacunará en Miami

Yanina, por su parte, fue la encargada de contar la noticia en “Los Ángeles de la Mañana” y apuntó fuerte contra el conductor: “ Se vacuna mañana en Miami el menos pensado. Digo el menos pensado porque él fue muy crítico con el tema de la vacuna en Miami, pero me parece genial que se vacune. Nos tenemos que vacunar todos. Pero no hay que hablar al pedo, hay que ser coherente con el discurso. Si decías una cosa, cumplila, sino mudito “.

Sin embargo, Jorge Rial cambió de parecer y decidió vacunarse en Estados Unidos ya que aún no tiene su turno para inmunizarse en el país. “Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza“, contó en su cuenta de Twitter.

You May Also Like