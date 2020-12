Yanina Latorre, durísima contra las hermanas de Diego Maradona

“Ahora las hermanas de Maradona, ¿de qué van a vivir? Que me perdonen las señoras, pero no se puede vivir toda la vida de un tipo. Este tipo era destructivo, violento, maltratador muchas veces de familias, de mujeres, negador de hijos… ¡y lo explotaron! Mantuvo a todos y el clan Maradona es enorme”, terminó enojada ante Ángel de Brito y sus compañeras. (Diario Show)

La muerte de Diego Maradona sorprendió a todos y ahora la polémica que envuelve la causa por el fallecimiento del ex futbolista continúa creciendo. Además, todos se cuestionan qué sucederá con la herencia del Diez y qué harán los familiares que no reciban nada de dinero.

You May Also Like