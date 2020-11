Yanina Latorre estalló por las críticas a su hija Lola

“A Lola le dieron el alta antes porque ya tuvo covid y se supone que generó anticuerpos y no se puede contagiar. Entonces, la productora viendo la cagada que se mandó la aisló del Cantando pero no está aislada de la vida. ¡Hay que ser pelotudos! Mirá si una productora va a tener poder para aislar en cuarentena obligatoria a una persona. Eso te lo hacen los médicos, querido. El aislamiento obligatorio es contacto estrecho con covid y cuando sos post covid es raro que te lo agarres. ¡Burros!”, lanzó. (RatingCero)

Luego comenzó con los insultos mientras explicaba que su hija no está aislada en la casa sino que sólo no deberá asistir al Cantando para proteger a sus compañeros.

“Me pareció excelente la decisión del Cantando. Lo que la puteé a Lola no tiene nombre. De los errores se aprende. Es una niña, 19 años. Para mí es una niña, es mi niña. Y acordémonos todos la cagadas que nos mandábamos a los 19 años. Me pareció perfecto que el Cantando decida aislarla por protección a los compañeros y porque las cosas se deben hacer como corresponde”, afirmó.

