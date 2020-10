Yanina Latorre preocupada por su marido tras el diagnóstico de coronavirus

Después de que Lola Latorre se contagiara de coronavirus tras el resultado positivo de su coach del “Cantando 2020”, su papá, Diego Latorre, también contrajo la enfermedad. Yanina Latorre, se mostró muy angustiada por la situación familiar y habló del estado de salud del comentarista de fútbol.

La panelista de “Los ángeles de la mañana” se encuentra aislada en su casa de Pilar junto a su familia, y tanto ella como su hijo menor, Dieguito, no presentaron ningún síntoma del virus. Para contar su experiencia y tranquilizar a sus seguidores, Latorre compartió una serie de historias muy detalladas.

“Se hace largo, no termina. Diego no se siente bien todavía. Recién hablamos con el doctor y dice que es normal la cefalea, el dolor de músculos. Ese estado de incomodidad, mientras no tenga fiebre“, comenzó la figura desde su hogar.

“Estamos todos separados en habitaciones distintas. Ahora lo puse al aire libre y me hace acordar a cuando cuidaba a los chicos. Le di un pañito con eucaliptus para que le abra, para respirar. Empecé con los remedios caseros“, manifestó la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” que está aislada hace más de 14 días. El ex futbolista no presentó síntomas muy graves, pero igualmente se siente mal.

“El médico nos recomendó que salga al aire libre. Igual, hoy lo veo peor que ayer, no lo veo mejor. Vamos a ver si en un rato está mejor. Se me está haciendo largo. Es hasta la semana que viene. Espero no caer yo y Dieguito“, terminó muy preocupada en sus historias. (DiarioShow)

Comentarios

comentarios