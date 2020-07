Zabaleta: “Si me llama Tinelli para San Lorenzo, lo evaluaré”

Pablo Zabaleta anunció, el pasado 25 de junio, que dejó de ser jugador del West Ham y, a sus 35 años, busca nuevo club. El lateral derecho habló de la posibilidad de regresar a San Lorenzo, donde debutó como futbolista profesional en 2002, luego de realizar todas las divisiones inferiores.

“No quiero descartar nada, hay que esperar un poquito para ver cómo está la situación en las próximas semanas. Tampoco quiero prometer, diciendo que volver a la Argentina es una prioridad porque no lo es. La situación en Argentina es otra. La AFA y los clubes están evaluando cuál es la fecha ideal para volver a entrenar, no hay nada definido y eso quizás lo hace un poco más difícil”, contó en una entrevista con Fox Sports.

“El año pasado tuve contacto con Marcelo Tinelli y Juan Pizzi, cuando estaba de entrenador. Yo había renovado mi contrato con West Ham y, al final, no se pudo dar. Si me llama Tinelli es una opción a evaluar porque puedo llegar a tener dos o tres alternativas. San Lorenzo puede ser la que más me pueda convencer”, añadió.

Zabaleta debutó en 2002 en el “Ciclón” y a los pocos meses se consagró campeón de la Copa Sudamericana. En 2005 emigró al fútbol europeo, donde pasó por Espanyol de Barcelona y Manchester City, antes de llegar al conjunto de Londres en 2017. En total ganó ocho títulos.

“Yo no le quiero cerrar las puertas a San Lorenzo sin lugar a dudas, pero hay otras cuestiones y prioridades. Mi vínculo con el club siempre va a estar, vuelva o no. Siempre voy a ser un agradecido de por vida a San Lorenzo porque me dio la posibilidad, me formó como jugador y como persona, y trato de no olvidarme de eso”, concluyó.

