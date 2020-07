Mauro Zárate: la “traición” a Vélez y la revancha de la final contra River

Luego de renovar su contrato con Boca, Mauro Zárate se mostró feliz por continuar en la institución azul y oro y aseguró en La Red que tiene pendiente el sueño de ganar la Copa Libertadores. Además, afirmó que se ilusiona con tener “otra final” contra River como la de 2018 y se refirió al enojo de los hinchas de Vélez, quienes lo tildan de traidor desde su partida.

LA RENOVACIÓN Y EL SUEÑO PENDIENTE

“Tenía varias ofertas, pero decidí quedarme a cumplir el sueño y lograr la Copa Libertadores. Miguel Russo (el DT) fue muy importante. Hubiese sido distinto si no estaba él. Ojalá cumplamos el objetivo, Boca es el más grande de América”.

“El Patrón (Jorge) Bermúdez -parte del Consejo de Fútbol- es duro de las dos maneras. Enfrentándolo en la cancha como para negociar el contrato. Me tocó enfrentarlo una vez y me quería ir de lo que me daba”, manifestó.

VÉLEZ, LA ‘TRAICIÓN’ Y LA PUERTA CERRADA

“De mi parte, la relación con Vélez es nada. Me dieron mucho y yo también les di un montón. Regresé y dejé al club en Primera. Yo me hago cargo de lo que dije”, afirmó, luego de su controvertida salida a mediados de 2018.

“La palabra traición no da. Lo dijo un familiar mío, imaginate si no lo va a decir la gente. Traición es otra cosa, estoy tranquilo por lo que hice por Vélez“, agregó, al mismo tiempo que descartó cualquier posible retorno a futuro: “Creo que después de Boca jugaría afuera. En el país no jugaría en ningún otro lado”, cerró.

LA REVANCHA CONTRA RIVER Y LA FINAL EN MADRID

En la previa, Zárate había afirmado que el que perdía la definición histórica tendría que “irse del país”. “No me arrepiento de la frase que dije en la previa. Ojalá podamos tener otra final así“, comentó.

Comentarios

comentarios