Zárate: “Ojalá termine mi carrera en Boca”

Tras haber acordado su renovación con Boca después de varias idas y vueltas, el delantero Mauro Zárate, de 33 años, compartió su deseo de terminar su carrera con la camiseta azul y oro, aunque antes reconoció que debe mejorar su nivel, afectado por lesiones musculares, ya que se siente “un poco en deuda” con el hincha.

“Nunca se sabe, pero ojalá la termine en Boca. Me tengo que sentir cómodo y en un buen nivel, y que la gente que maneja al club esté contenta. Es el desafío más grande de mi carrera. Es loco porque cuando uno está grande, busca otras tranquilidades. Por suerte, no digo que tengo que jugar por lo económico y salvarme. El objetivo más difícil es estar acá, triunfar y cumplir el objetivo de ganar la ansiada Copa Libertadores“, declaró Zárate en diálogo con el programa Superfútbol.

Y agregó: “Me gustaría tener un nivel más alto, que yo conozco. Sé a lo que puedo jugar. Lo tuve por algunos momentos, pero por otros no. Estoy buscando que ese bajón no esté. Sí estoy un poco en deuda con el hincha, pero no estoy intranquilo ni me pongo más nervioso. Yo mismo me pongo esa presión, no la gente“.

En cuanto a la eterna discusión sobre su posición en la cancha bajó la conducción técnica de Miguel Ángel Russo y siendo Carlos Tévez una de las fijas en el ataque, el ex Vélez opinó: “Lo hablé con el técnico desde que llegué y lo primero que me dijo fue ‘estás dando vueltas por toda la cancha. ¿Qué estás haciendo? Quedate cerca del área’. Y esa fue la idea en los primeros partidos de pretemporada, donde me sentí bien y muy cómodo. Pero después llegaron los problemas musculares, que fueron atípicos“.

¿Y los dos de “9”?: “Russo y el consejo de fútbol tenían esa idea. Nosotros también estábamos convencidos, ya habíamos hecho varios entrenamientos, pero tuvimos la mala suerte que no pudo ser ni por 15 minutos contra Independiente por la expulsión de Izquierdoz. Es lo más cómodo para los dos“, explicó Mauro. Y ejemplificó: “Con Guillermo nos tocó, pero me hacían jugar más atrás y a Tévez de ‘9’, que en ese momento no se sentía cómodo. Y después con Alfaro, Benedetto era el ‘9’, yo me tiraba más a la izquierda y Carlitos más atrás”.

“La gente de Boca sabe que siempre estamos ahí en la Libertadores. Falta ese poquito para poder lograr el objetivo que todos queremos. Es seguir por el mismo camino y mejorar pequeñas cosas, no hay otro secreto. Se fueron jugadores importantes, pero vinieron recambios que se han acoplado muy bien. Creo que estamos al mismo nivel que el equipo de Guillermo. Esperemos que la próxima sea la vencida“, concluyó. Fuente: TyC Sports

