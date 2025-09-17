miércoles, septiembre 17, 2025
Locales

A las nueve de la mañana de este miércoles cortarán la luz en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que a las nueve de la mañana de hoy realizará cortes de energía en dos sectores de la ciudad.

La interrupciones se harán:

– de 9 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Los Nogales, El Gualeguay, Bouchard, El Caldén.
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por avenida Arias, Falcón, Honduras, Libertad.

Los trabajos pueden ser reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

